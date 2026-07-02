Non solo Gonçalo Inacio: il Milan sta valutando diversi profili per la difesa

vedi letture

Negli ultimi giorni, per la difesa del Milan si fa soprattutto il nome di Gonçalo Inacio, giocatore dello Sporting Lisbona che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma che i portoghesi sono disposti a cedere anche per una cifra un po' più bassa (45-50 milioni). Il suo però non è l'unico nome nella lista del club rossonero che sta valutando anche altri profili come per esempio Ousmane Diomande, anche lui dello Sporting Lisbona, Lisandro Martinez e Leny Yoro del Manchester United e José Gimenez dell'Atletico Madrid.

A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina che aggiunge poi che al Milan sono stati poi proposti anche altri due difensori: si tratta di John Stones, il quale si è appena svincolato dal Manchester City, e Tiago Gabriel del Lecce, che costa 25 milioni di euro e che come agente ha Jorge Mendes.