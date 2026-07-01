Primo Piano MN - Camarda e Comotto verso il rinnovo: le ultime dopo l'incontro con Riso e l'agente FIFA Mecacci

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Il Milan vuole blindare Francesco Camarda e Christian Comotto. È questo quello che è emerso dall’incontro che c’è stato oggi, a Casa Milan, tra il responsabile del calciomercato, Hendrik Almstadt, e gli agenti FIFA Giuseppe Riso e Marianna Mecacci. Un vertice molto importante nel corso del quale è venuta fuori la volontà del Milan di voler prolungare i contratti dei due giocatori, che dopo le esperienze a Lecce e La Spezia, hanno fatto ritorno in rossonero. L’obiettivo è quello di blindarli per evitare dei nuovi casi Liberali, tutalendo il club sulla possibile crescita tecnica dei due calciatori.

CALCIOMERCATO MILAN: I DETTAGLI DELL’INCONTRO

Sia Francesco Camarda sia Christian Comotto hanno come scadenza naturale dei loro accordi contrattuali con il Milan la data del 30 giugno 2028. L’idea del Milan è quella di estendere il termine ultimo almeno fino al 30 giugno 2031, il che comporterebbe – come ovvio che sia – anche un adeguamento economico per gli stipendi di entrambi i calciatori. Almstadt ha insistito parecchio oggi, mostrando una grande volontà del Milan di non voler perdere i due talenti.

CAMARDA-COMOTTO: IL PENSIERO DI AMORIM

Sia Camarda sia Comotto hanno ricevuto la lettera di convocazione per il raduno del prossimo 13 luglio, con le visite mediche fissate per il giorno prima. Ruben Amorim, infatti, vuole vederli dal vivo e lavorarci insieme per conoscerli meglio e capire come potranno essere utili al Milan nel corso della stagione. Tra l’altro, essendo entrambi Under 21, sarebbero esenti dalla registrazione nelle liste Uefa per la prossima edizione dell’Europa League, ma potrebbero essere inseriti anche nella lista A negli slot relativi ai calciatori formati nel club.