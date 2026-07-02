Romano: "Pulisic è parte del progetto Milan, è Leao l’indiziato a partire"
Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Christian Pulisic in un video pubblicato sul suo canale di YouTube: "Il Milan conta assolutamente su Christian Pulisic. E' una scelta tecnica, sportiva, ma anche di immagine per la proprietà americana e per lo stesso Gerry Cardinale. Quindi l'idea del Milan è di andare avanti con Pulisic. Chiaramente i rossoneri dovranno parlare con lui anche del suo contatto, ma solo dopo il Mondiale perchè l'attaccante non vuole essere distratto da nessuna voce sul suo futuro. La sua testa è solo sul campo, ma sicuramente dopo il Mondiale parlerà con Amorim e con i nuovi dirigenti del Milan per tracciare le linee sul suo futuro".
Sul canale Whatsapp, Romano ha confermato: "Christian Pulisic è parte del progetto Milan anche nei nuovi piani di Gerry Cardinale. È Rafa Leão l’indiziato a partire, più di Capitan America che parlerá di futuro in generale col Milan dopo il Mondiale ma per il Diavolo è pedina importante".
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