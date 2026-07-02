Romano: "Pulisic è parte del progetto Milan, è Leao l’indiziato a partire"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento sul futuro di Christian Pulisic che sarà una pedina importante anche del nuovo Milan

Fabrizio Romano ha parlato così del futuro di Christian Pulisic in un video pubblicato sul suo canale di YouTube: "Il Milan conta assolutamente su Christian Pulisic. E' una scelta tecnica, sportiva, ma anche di immagine per la proprietà americana e per lo stesso Gerry Cardinale. Quindi l'idea del Milan è di andare avanti con Pulisic. Chiaramente i rossoneri dovranno parlare con lui anche del suo contatto, ma solo dopo il Mondiale perchè l'attaccante non vuole essere distratto da nessuna voce sul suo futuro. La sua testa è solo sul campo, ma sicuramente dopo il Mondiale parlerà con Amorim e con i nuovi dirigenti del Milan per tracciare le linee sul suo futuro".

Sul canale Whatsapp, Romano ha confermato: "Christian Pulisic è parte del progetto Milan anche nei nuovi piani di Gerry Cardinale. È Rafa Leão l’indiziato a partire, più di Capitan America che parlerá di futuro in generale col Milan dopo il Mondiale ma per il Diavolo è pedina importante".