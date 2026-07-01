Primo Piano MN - Contatto Milan-Liberali, ma il giocatore va al Como. È emerso che Ibra è ancora centrale nel progetto rossonero

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Siamo alla fine della telenovela Liberali: il giocatore ex Milan va verso il Como di Fabregas dopo che è emerso che Ibra è ancora centrale nel progetto Milan

Ore decisive per il futuro di Mattia Liberali, con il classe 2007 che è stato conteso fra Milan e Como. Il trequartista è corteggiato da Fabregas da diversi giorni, mentre i rossoneri sono entrati in gioco soprattutto grazie alla volontà di Ruben Amorim, che ha contattato il ragazzo parlandogli di un importante progetto tecnico da cucirgli addosso.

Liberali, che ha lasciato il Milan lo scorso anno anche a causa di forti divergenze di vedute con il gruppo dirigenziale di allora, vuole avere certezze importanti per il suo futuro. La call di oggi con i rossoneri e Cardinale, apprende la redazione di MilanNews.it, evidentemente non ha sciolto i dubbi dell'ormai ex Catanzaro; questo perché Zlatan Ibrahimovic, con cui ci sono stati attriti, sembra essere ancora centrale nel progetto rossonero. Con queste preorgative il calciatore va al Como, pronto a pagare la clausola rescissoria da sei milioni di euro.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.