Primo Piano ESCLUSIVA MN - Brambati: "Ramos mi piace, ma dovrà adattarsi alla Serie A. Allegri? E' stato tradito da tutta la dirigenza"

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Le considerazioni di Massimo Brambati a MilanNews.it in merito al mercato estivo dei rossoneri. Da Gonçalo Ramos passando per le idee in difesa

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, è stato intervistato così in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, spiccano quelli legati al calciomercato del Milan. Dall'arrivo di Gonçalo Ramos alla possibile conferma di Luka Modric. Di seguito l'intervista integrale:

Gonçalo Ramos è stato pagato tantissimo..

"Sì, però è un giocatore che mi piace molto. E' vero che ha fatto la riserva al PSG, ma è stato scelto da Luis Enrique e in due stagioni credo sia cresciuto moltissimo in Francia. Ho la speranza che possa fare la differenza in Serie A, ma sappiamo quanto il calcio in Italia sia particolare. Un acquisto che approvo, vediamo come si ambienterà nel nostro campionato".

L'addio di Massimiliano Allegri, come ha salutato il Milan e quanto cambierà il progetto tecnico con uno come Amorim?

"Non so come si sia lasciato con il Milan, immagino non bene visto quello che è venuto fuori dai giornali. Mi dispiace, ma credo che Max sia stato tradito dalla dirigenza, da tutti tranne che da Tare. Se scegli un allenatore e poi gli vai contro, non lo aiuti... anche da Ibrahimovic soprattutto, non sono stati corretti nei confronti di Allegri. Non so se ci sia un progetto tecnico con Amorim, perchè arriva da una realtà diversa. Non lascerei le chiavi del progetto solo in mano ad Amorim. Una società forte traccia una linea e detta la strada".

A centrocampo punteresti ancora su Modric nonostante vada per i 41 anni?

"Sì, ma valuterei l'aspetto motivazionale del ragazzo. Siamo sicuri Luka abbia ancora voglia e fame? Dovrebbe parlare con allenatore per capire quanta voglia abbia di restare al Milan".

In difesa piace Inacio. Cosa servirebbe davvero per migliorare definitivamente lì dietro?

"Gonçalo Inacio non è male, ma al Milan manca esperienza dietro. Credo servirebbe più di un difensore con esperienza, perchè c'è solo Maignan come leader difensivo. Infatti la difesa del Milan con tutto il suo pacchetto di giocatori, ad oggi non mi piace".

Si è parlato tanto di Liberali nelle ultime ore

"Sicuramente è un buon giocatore, ma ricordiamoci che viene dal Catanzaro in Serie B. Se lo vuoi prendere va bene, ma c'è anche il Como su di lui. E' un buon segnale perchè vuol dire che ha fatto bene, ma per essere davvero decisivo dovrebbe entrare in un contesto già rodato. Nel Como non avrebbe problemi, nel Milan? Non si sa".