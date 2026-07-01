Da Inacio alle alternative in Premier: i piani di Amorim per la nuova difesa del Diavolo

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Il nome di Gonçalo Inacio è stato indicato come il profilo ideale per il nuovo progetto tecnico, ma attenzione a possibili sorprese

Il Milan continua a lavorare con decisione per rinforzare il reparto arretrato, ma nelle ultime ore le priorità della dirigenza sembrano essersi modificate. Il nome di Gonçalo Inacio è stato indicato come il profilo ideale per il nuovo progetto tecnico, ma attenzione a possibili sorprese.

INACIO IL PREFERITO

Ne parla stamattina il Corriere dello Sport. Il difensore dello Sporting Lisbona resta infatti uno dei giocatori maggiormente apprezzati da Ruben Amorim, che lo conosce meglio di chiunque altro dopo gli anni trascorsi insieme in Portogallo. Mancino naturale, abile nell'impostazione e perfettamente a suo agio sia in una difesa a tre sia in un reparto schierato a quattro, Inacio rappresenta l'identikit ideale per il calcio del tecnico. Il principale ostacolo resta però la valutazione dello Sporting, che continua a chiedere una cifra vicina ai 40-45 milioni di euro per lasciar partire uno dei propri punti di riferimento, legato al club da un contratto fino al 2030.

LE ALTERNATIVE AL PORTOGHESE

Proprio per questo motivo il Milan sta valutando con grande attenzione soluzioni differenti. La candidatura che nelle ultime ore ha acquisito maggiore peso è quella di John Stones, svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Manchester City. Il centrale inglese garantirebbe leadership, esperienza internazionale e grande qualità nella costruzione del gioco, anche se le richieste economiche per l'ingaggio restano elevate e attirano l'interesse di diversi club sauditi.

Sul tavolo rimane anche il nome di Lisandro Martinez. L'argentino ha già lavorato con Amorim e il tecnico ne apprezza personalità, aggressività e capacità di guidare la linea difensiva. I dubbi riguardano soprattutto la tenuta fisica, considerando i numerosi problemi accusati nelle ultime stagioni, ma il costo dell'operazione potrebbe risultare più accessibile rispetto a quello di Inacio grazie a margini di trattativa con il Manchester United.

Più defilata, invece, la candidatura di Tiago Gabriel. Il difensore del Lecce è stato proposto al Milan e viene considerato un profilo interessante in prospettiva, ma al momento non rappresenta una priorità assoluta. La dirigenza preferisce infatti concentrare le proprie risorse sui profili di maggiore esperienza, rimandando ogni eventuale approfondimento sul centrale portoghese alle prossime settimane. La sensazione è che la scelta definitiva arriverà solo dopo aver valutato tutte le opportunità disponibili sul mercato. I piani intanto sono molto chiari: Amorim vuole una difesa in grado di abbinare qualità e quantità, per questo motivo i profili analizzati sono simili. L'idea di calcio del portoghese è molto chiara, adesso è tempo di andare a ricercare quelle pedine che possano aiutarlo a proporre il calcio che ha in mente.