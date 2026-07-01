Primo Piano MN - Intrigo Liberali, scende in campo Cardinale: per convincere il giocatore il Milan deve puntarci seriamente

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Liberali tra Milan e Como, scende in campo Cardinale. Rossoneri pronti ad accontentare Amorim, prevista una call decisiva

Nella giornata di domani (o già oggi, se vogliamo essere precisi) ci sarà un'importante chiamata tra Cardinale, Ibrahimovic, Liberali e i suoi agenti. Nelle ultime ore il Milan ha provato a superare il Como, che ha comunque un accordo con il giocatore ed è pronto a pagare i 6 milioni di clausola rescissoria al Catanzaro. Matteo Moretto ha sveltato questo incontro che probabilmente sarà decisivo, e la redazione di MilanNews.it ha appreso che, nonostante il brusco addio dell'anno scorso, Liberali non sarebbe contrario all'idea di un ritorno in rossonero.

FACCIA A FACCIA CARDINALE-LIBERALI, IL PUNTO

Vuole però, insieme al suo agente, delle certezze importanti: il classe 2007, neanche 20 anni, giustamente vuole giocare e avere rassicurazioni sulla volontà di utilizzarlo in Prima Squadra. Il calciatore deciderà di concerto con il suo procuratore: anche perché al momento non c'è ancora un accordo tra gli agenti ed il Como. Il Milan prova ad accontentare Ruben Amorim, che stravede per il giovane trequartista, e Cardinale si muove in prima persona: Liberali, corteggiato nei giorni scorsi da Fabregas, è attratto anche dalla possibilità di lavorare con il manager portoghese.

Domani sarà decisivo: il Milan dovrà riuscire a fissare i vari accordi economici ma soprattutto quelli progettuali. Liberali e il suo procuratore sono pronti a decidere. Quello che sposterà l'ago della bilancia è ormai palese: il giocatore, insieme al suo entourage, vuole capire bene se il Milan questa volta vorrà puntare in modo serio su di lui, che la maglia rossonera l'ha indossata fin da bambino e che l'anno scorso si è ritrovato a doversela togliere.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.