MN - Intrigo Liberali, scende in campo Cardinale: per convincere il giocatore il Milan deve puntarci seriamente
Nella giornata di domani (o già oggi, se vogliamo essere precisi) ci sarà un'importante chiamata tra Cardinale, Ibrahimovic, Liberali e i suoi agenti. Nelle ultime ore il Milan ha provato a superare il Como, che ha comunque un accordo con il giocatore ed è pronto a pagare i 6 milioni di clausola rescissoria al Catanzaro. Matteo Moretto ha sveltato questo incontro che probabilmente sarà decisivo, e la redazione di MilanNews.it ha appreso che, nonostante il brusco addio dell'anno scorso, Liberali non sarebbe contrario all'idea di un ritorno in rossonero.
FACCIA A FACCIA CARDINALE-LIBERALI, IL PUNTO
Vuole però, insieme al suo agente, delle certezze importanti: il classe 2007, neanche 20 anni, giustamente vuole giocare e avere rassicurazioni sulla volontà di utilizzarlo in Prima Squadra. Il calciatore deciderà di concerto con il suo procuratore: anche perché al momento non c'è ancora un accordo tra gli agenti ed il Como. Il Milan prova ad accontentare Ruben Amorim, che stravede per il giovane trequartista, e Cardinale si muove in prima persona: Liberali, corteggiato nei giorni scorsi da Fabregas, è attratto anche dalla possibilità di lavorare con il manager portoghese.
Domani sarà decisivo: il Milan dovrà riuscire a fissare i vari accordi economici ma soprattutto quelli progettuali. Liberali e il suo procuratore sono pronti a decidere. Quello che sposterà l'ago della bilancia è ormai palese: il giocatore, insieme al suo entourage, vuole capire bene se il Milan questa volta vorrà puntare in modo serio su di lui, che la maglia rossonera l'ha indossata fin da bambino e che l'anno scorso si è ritrovato a doversela togliere.
di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara.
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