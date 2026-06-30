Di Marzio: "Liberali, il Como è in vantaggio ma il pressing del Milan è importante"

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Le ultime su Mattia Liberali da Gianluca Di Marzio: Como in vantaggio, il Milan ci prova e spera di far cambiare idea al ragazzo

Per Mattia Liberali il Como è in vantaggio, ma il Milan non demorde. Lo racconta Gianluca Di Marzio nel suo intervento a Calciomercato - L'Originale di questa sera. Le sue parole:

"Il Milan ha insistito fino a pochi minuti fa, ma il Como è in vantaggio. Como che conta di portare questo vantaggio fino al traguardo. Il Como si è mosso per primo, Fabregas lo vuole. Il Milan si è mosso negli ultimi giorni, in ritardo. C’è il precedente del passato che conta molto, ma il pressing del Milan è importante e vedremo se cambierà qualcosa nella testa del ragazzo".