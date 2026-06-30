MN - Il Milan forte pressing per riavere Liberali: ruolo chiave per Amorim
Nella serata di ieri si è diffusa la notizia secondo cui anche il Milan si è iscritto alla corsa per Mattia Liberali. Il club rossonero vorrebbe riportare a casa il talento classe 2007, a un solo anno di distanza dalla cessione a titolo definitivo in Serie B al Catanzaro dove lo stesso giocatore aveva chiesto di andare per trovare più spazio. Scelta corretta da parte di Liberali che in questa stagione si è distinto alla grande nel campionato cadetto e ha attirato su di sè i riflettori di tante squadre di Serie A. Anche quelli di Ruben Amorim che spinge per riportarlo a Milano.
MILAN, FORTE PRESSING PER LIBERALI
Secondo quanto può confermare MilanNews.it, il Milan è in pressing sempre più forte su Mattia Liberali: da via Aldo Rossi stanno spingendo per riaverlo in squadra, consapevoli che della clausola di 6 milioni di euro dovrebbero spenderne solo 3 milioni per via del 50% sulla futura rivendita. Il ruolo chiave è quello di Ruben Amorim che sta veramente spingendo tanto anche con il giocatore: lo considera un talento ideale per il suo schieramento tattico. Su Liberali c'è però anche il pressing di Sassuolo e Como che si sono mosse prima e che offrono un progetto che al giocatore potrebbe interessare maggiormente.
di Pietro Mazzara
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