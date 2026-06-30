Futuro Leao, Pasotto: "Per il club è uno dei primissimi cedibili"

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Il Milan considera Rafael Leao uno dei primissimi giocatori sulla sua lista dei calciatori cedibili: si decide tutto dopo il Mondiale

Il futuro di Rafael Leao è ancora tutto da decifrare. Pare strano dal momento che, nel mese di giugno, il calciatore portoghese e la proprietà del Milan si sono scaricati a vicenda. Il numero 10, soprattutto, ha fatto capire senza mezzi termini di voler cercare una nuova esperienza, per poi ritrattare in tempi più recenti, direttamente dal Mondiale. La verità è che si deciderà tutto alla fine dell'esperienza in Nord America, ora è ancora presto. Ad ogni modo Marco Pasotto, gironalista, ha commentato la situazione sulla Gazzetta dello Sport.

MILAN, LEAO UNO DEI PRIMISSIMI NELLA LISTA DEI CEDIBILI

Il commento di Marco Pasotto su Rafael Leao e il suo futuro: "Leao agli occhi del club è uno dei primissimi nomi nella lista dei cedibili. Lo sarebbe stato anche senza il suo coming out di un mese fa. Se lui considera(va) chiuso il matrimonio col Diavolo, lo stesso vale per la società. E se a questo aggiungiamo che, pur essendo uscito dal settlement agreement, il Milan non può iniziare a spendere senza un criterio, è ragionevole pensare che a RedBird faccia gola il potenziale incasso dalla cessione di Rafa dopo l'esborso per Gonçalo Ramos"