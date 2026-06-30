Mondiali, oggi quattro rossoneri impegnati: due giocano contro

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Prosegue il programma dei sedicesimi di finale al Mondiale: oggi quattro giocatori del Milan in campo, due si sfidano

La giornata di ieri ha riservato non poche sorprese ai Mondiali. Dopo quattro partite ancora zero squadre europee hanno guadagnato l'accesso agli ottavi: Olanda e Germania sono uscite allo stesso modo, dopo la lotteria dei tiri di rigore. E se gli Orange hanno dato vita a una grande battaglia contro una squadra di pari livello come il Marocco, la vera debacle la confezionata la Nazionale tedesca che è stata eliminata da un eroico Paraguay, il cui presidente oggi ha dichiarato festa nazionale. Oggi altre tre gare con quattro giocatori del Milan in campo, due si sfideranno.

MONDIALI, OGGI QUATTRO MILANISTI IN CAMPO

Saranno quattro i giocatori del Milan impegnati oggi in campo, nelle tre partite in calendario. Nella prima ancora nessun rossonero, nonostante uno degli incroci più imprevedibili e interessanti del lotto: alle ore 19 si gioca Costa d'Avorio-Norvegia a Dallas. Alle 23 ecco i primi rossoneri: Mike Maignan e Adrien Rabiot saranno di scena a New York con la Francia per affrontare la Svezia. Infine alle ore 3 di notte l'interessante gara tra Messico ed Ecuador che metterà di fronte due rossoneri: Santiago Gimenez contro Pervis Estupinan.