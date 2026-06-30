Primo Piano Il Benfica, l'auto del papà, lo Sporting, l'importanza di Amorim e ora l'interesse del Milan: ecco chi è Gonçalo Inacio

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Dopo il grande colpo in attacco, ora Ruben Amorim punta ad avere un innesto di livello anche in difesa. E tra i nomi che piacciono di più al neo tecnico milanista c'è sicuramente Gonçalo Inacio, suo pupillo allo Sporting Lisbona. Non è l'unico profilo che stanno valutando con attenzione i rossoneri, ma è sicuramente una delle piste preferite del tecnico milanista insieme a Lisandro Martinez.

ALLA SCOPERTA DI GONÇALO INACIO: LA CARRIERA DEL DIFENSORE PORTOGHESE CHE PIACE AL MILAN

Nato ad Almada il 25 agosto 2001, Gonçalo Inacio è nato con il pallone tra i piedi perchè, come raccontano i suoi genitori, da piccolo giocava a calcio in ogni momento e ovunque si trovasse, compreso in casa. E così il padre, per evitare altri "incidenti" domestici, decide di iscrivere il figlio alla squadra della loro città, cioè l'Almada Atlético Clube, dove giocavano già molti suoi amici e vicini di casa. Inacio si mette in mostra fin da subito, ma non come difensore, bensì come attaccante. Ma i suoi allenatori avevano altri progetti per lui e alla fine, seppure grande fatica, sono riusciti a fargli capire che il suo ruolo ideale era quello di difensore. Dopo alcuni anni, il padre, nonostante fosse un grande tifoso dello Sporting Lisbona, decise di portarlo a giocare ai rivali del Benfica, ma le cose non andarono per il verso giusto. Non per colpa di Gonçalo, ma dell'auto di suo papà che, ogni volta che doveva portare il ragazzo al campo di allenamento delle giovanili del club biancorosso, si rompeva durante il viaggio. Un segno del destino per dire che doveva cambiare squadra? Probabile perchè poi il giovane portoghese andò allo Sporting Lisbona e si dice che da quel momento l'auto non ebbe più problemi.

ALLA SCOPERTA DI GONÇALO INACIO: GLI ANNI ALLO SPORTING E L'INCONTRO CON AMORIM

Arrivato nel club biancoverde, Inacio inizia la scalata di tutte le squadre giovanile e a 16 anni firma il suo primo contratto da professionista. Convocato in prima squadra da Rubem Amorim, fa il suo esordio in prima squadra il 4 ottobre 2020 in un match del massimo campionato portoghese contro il Portimonense, entrando in campo al 62' al posto dell'infortunato Feddal. Dopo qualche spezzone di partita, è a partire dalla seconda parte di quella stagione che Gonçalo diventa un titolare fisso dello Sporting. Da quel momento in poi Amorim non ha più rincunciato a lui, facendolo esordire anche in Champions League il 15 settembre 2021 contro l'Ajax. Con la maglia biancoverde, il difensore portoghese ha collezionato 259 presenze e ha segnato 24 gol (45 partite giocate e 3 reti siglate nella stagione 2025-2026). Dal 2023 entra a far parte della Nazionale maggiore portoghese (il ct Roberto Martinez lo fa debuttare il 23 marzo contro il Liechtenstein) e attualmente è impegnato al Mondiale, anche se per ora non ha giocato ancora nemmeno un minuto.

ALLA SCOPERTA DI GONÇALO INACIO: CARATTERISTICHE, RUOLO E SOPRANNOME

Gonçalo è un difensore mancino che ha giocato gran parte della sua carriera nella difesa a tre di Amorim, venendo impiegato in tutte e tre le posizioni. Abile con il pallone tra i piedi in fase di impostazione, sa guidare molto bene la difesa grazie alla sua leadership silenziosa (non è uno che urla o fa gesti plateali): da qui nasce il suo soprannome "O Chefe", che in italiano si traduce con "il capo".

ALLA SCOPERTA DI GONÇALO INACIO: AMORIM LO VUOLE AL MILAN

Dopo averlo lanciato e averlo fatto esplodere, ora Ruben Amorim vuole Gonçalo Inacio anche al Milan. E' uno delle sue prime scelte per rinforzare la difesa. Non sarà però facile strapparlo allo Sporting Lisbona che solo pochi mesi fa lo ha blindato con un nuovo contratto fino al 2030. Il costo? Almeno 40 milioni di euro. Dopo il grande investimento per l'attacco per Gonçalo Ramos, il club di via Aldo Rossi ne dovrebbe fare un altro in difesa per regalare ad Amorim un suo pupillo.