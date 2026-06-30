Moretto: "A oggi il nome di Stones non risulta essere nella lista del Milan"

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John Stones, al momento, non risulta nella lista dei difensori cercati dal Milan, nonostante le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra

Acquistato il nuovo attaccante, Gonçalo Ramos dal PSG per una cifra mai spesa dal Milan nella sua storia, il club rossonero ora corre ai ripari in difesa, con diversi nomi che sono stati avanzati e solo alcuni di questi presenti effettivamente sulla lista di Cardinale e il suo team mercato. Tra questi c'è sicuramente Gonçalo Inacio, il più gettonato. Non c'è in lista invece, secondo Matteo Moretto nel suo ultimo video su YouTube, l'inglese John Stones: non risulta, a oggi, tra i calciatori ricercati nonostante le voci dall'Inghilterra delle ultime ore.

MORETTO, A OGGI NON RISULTA STONES

Il commento di Matteo Moretto sul calciomercato del Milan: "Per quanto riguarda il Milan, ti confermo il nome di Gonçalo Inacio: 24 anni, centrale dello Sporting. È un nome importante dal punto di vista sia di prospettiva futura, sia per una questione di cifre: costa molto e lo Sporting si aspetta di fare cassa anche in modo importante. Si sta parlando anche di Johns Stones, profilo completamente diverso: 32 anni, in scadenza con il Manchester City che lascerà a zero. A oggi il nome di Stones non mi risulta essere in questa lista ristretta dei difensori centrali seguiti dal Milan. Non credo che l'operazione centrale il Milan voglia chiuderla in tempi brevi, anche se sicuramente i contatti e i dialoghi partiranno in questi giorni. L'idea di Amorim è valutare tutti i membri della rosa, vuole capire chi può restare e chi no: una volta che deciderà al 100% chi dovrà partire, si passerà alle uscite e poi alle entrate"