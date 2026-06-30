Leao via dal Milan? Pasotto: "Il giudizio di Amorim sarà cruciale"

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Il ruolo di Ruben Amorim sarà chiave per decidere il futuro di Rafael Leao, che sembra comunque lontano dal Milan

Dopo che in tre occasioni distinte, nei giorni successivi alla fine della stagione, aveva dichiarato la sua intenzione a lasciare il Milan, negli ultimi giorni Rafael Leao ha ritrattato: un po' perchè si trova al Mondiale su cui è concentrato, un po' perché non sono ancora arrivate proposte concrete, un po' perché sulla panchina rossonera oggi c'è un allenatore portoghese come Ruben Amorim. Sul futuro di Leao ha parlato il collega Marco Pasotto in un articolo sulla Gazzetta dello Sport.

FUTURO LEAO, IL GIUDIZIO DI AMORIM SARÀ CRUCIALE

Marco Pasotto spiega cosa farà la differenza nella decisione sul futuro di Rafael Leao: "Il giudizio di Amorim su Leao sarà cruciale: a giudicare dalle dinamiche delle ultime settimane, il portoghese è un allenatore che conta di più rispetto ai suoi predecessori. La sua valutazione sarà tenuta in grande conto. Se sarà pollice verso, occorrerà che Rafa porti in via Aldo Rossi un'offerta all'altezza. Se sarà pollice alto - attualmente l'ipotesi meno probabile -, dovrà iniziare un paziente e laborioso lavoro di ricucitura con l'ambiente e contemporaneamente sul campo per assimilare le richieste del tecnico".