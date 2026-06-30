Gonçalo Ramos: "Mi porto ancora dietro un consiglio che mi diede Rui Costa"
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Gonçalo Ramos è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan. Il portoghese racconta un aneddoto dei tempi del Benfica con l'ex rossonero Rui Costa
Il Milan ha ufficializzato Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese arriva a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain firmando un contratto fino al 30 giugno 2031. Nel post di presentazione sui social rossoneri c'è anche una frase dell'attaccante, che ricorda i tempi del Benfica con l'ex Milan Rui Costa:
“Prima di una partita di Europa League Rui Costa mi chiamò e mi disse: “Gonçalinho, qualsiasi cosa accada entra in campo e comportati come se stessi giocando in strada con i tuoi amici. Gioca rilassato, libero”. Mi porto ancora dietro questo consiglio: mi tolse la pressione di giocare in prima squadra e mi diede la fiducia che mi serviva”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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