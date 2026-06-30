Il PSG saluta Ramos dopo tre stagioni e 12 trofei: il messaggio del club parigino

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Il Paris Saint-Germain ha salutato ufficialmente Gonçalo Ramos, ufficializzato dal Milan: il messaggio del club francese sui social

Si sapeva ormai da diversi giorni ma adesso è anche ufficiale: Gonçalo Ramos è un nuovo calciatore del Milan. Il centravanti portoghese ha firmato un contratto fino al 2031 e ha salutato così il Paris Saint-Germain dopo 3 stagioni e 12 trofei vinti, tra cui due volte la Champions League. Proprio il club francese ha voluto dedicare un saluto al suo ormai ex numero 9 con un post sui propri canali social che ritrae Ramos in posa con la coppa dalle grandi orecchie in mano.

IL PSG SALUTA RAMOS, NUOVO 9 DEL MILAN

Questo il messaggio con cui il PSG ha salutato il suo vecchio attaccante Gonçalo Ramos, ceduto al Milan: "Gonçalo Ramos si trasferisce all'AC Milan. Dopo tre stagioni con il Paris Saint-Germain e ben 12 trofei, tra cui i trionfi consecutivi in UEFA Champions League, Gonçalo Ramos è stato ceduto all'AC Milan. Il Paris Saint-Germain ringrazia Gonçalo Ramos per la sua professionalità, il suo impegno e il suo contributo ai recenti successi del club, e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera"