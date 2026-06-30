Cresce l'interesse dell'Atletico Madrid per Morten Hjulmand
Uno dei tanti nomi che è stato fatto nelle ultime settimane, da quando Ruben Amorim è stato nominato nuovo allenatore del Milan, è sicuramente quello del centrocampista danese Morte Hjulmand. Arrivato allo Sporting proprio con l'attuale tecnico rossonero, in poche stagioni si è preso chiavi e lucchetto del centrocampo dei Leoes, diventando anche il capitano della formazione biancoverde di Lisbona. Quest'anno diversi riflettori si sono puntati su di lui, anche quelli del suo vecchio mister a cui non dispiacerebbe riaverlo a Milano. La concorrenza non manca.
CRESCE L'INTERESSE DELL'ATLETICO PER HJULMAND
Secondo quanto viene riportato nelle ultime ore dai colleghi portoghesi di Record, nelle ultime ore sta crescendo l'interesse dell'Atletico Madrid per Morten Hjulmand. Il giocatore è tenuto in grandissima considerazione dal Cholo Simeone che vorrebbe fare di lui il suo nuovo perno in mezzo al campo. La trattativa potrebbe concludersi in pochi giorni sulla base di 40 milioni di euro. Il calciatore è protetto da una clausola da 80 milioni ma un accordo tacito con il club dell'estate scorsa permetterà a Hjulmand di liberarsi alla metà. Il danese ha comunque promesso massimo impegno e professionalità fino alla fine, indipendentemente da dove lo porterà la sua carriera quest'estate.
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