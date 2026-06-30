Gozzini: "Nel nuovo 3-4-2-1 di Amorim, Liberali potrebbe avere le sue chance"

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Amorim vuole Mattia Liberali al Milan: sul giocatore ci sono altre squadre ma il tecnico portoghese ha in mente il ruolo perfetto per lui

Mattia Liberali potrebbe tornare al Milan. O almeno questo sarebbe il desiderio espresso da Ruben Amorim, nuovo tecnico rossonero, che sta cercando in tutti i modi di convincere il classe 2007 a rientrare al nido che lo ha cullato sin da quando era ragazzino ma che l'estate scorsa lo ha ceduto a titolo definitivo in Serie B. Qui ha fatto molto bene con il Catanzaro e ora il tecnico portoghese lo vorrebbe a Milanello, considerandolo un talento di grande valore e adatto al suo modulo. Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport, ne ha parlato sul quotidiano rosa.

MILAN, ALTRE SQUADRE SU LIBERALI

Il commento di Alessandra Gozzini sul futuro di Mattia Liberali e il ruolo che potrebbe avere al Milan: "Su Liberali ci sono altre squadre di Serie A: il Como, che pensa di potergli ritagliare spazio anche con la permanenza in squadra di Nico Paz, ma anche il Sassuolo di Aquilani, suo ex allenatore in B. Difficile che il salto in A, in ogni caso, sia rimandato: è questo il momento giusto per compiersi. Il Milan lo riabbraccerebbe volentieri, anche con un ruolo non necessariamente secondario. Nel nuovo modulo di Amorim, il 3-4-2-1 e tre competizioni da giocare, potrebbe avere le sue chance".