Oggi finisce il prestito di Fullkrug al Milan: storia di un amore mai sbocciato
Oggi, 30 giugno, finisce il prestito di Niclas Fullkrug con il Milan. Arrivato nel calciomercato invernale dal West Ham, club al quale farà ovviamente ritono, il tedesco aveva il compito di sopperire a quelle mancanze che si erano notate nell'attacco rossonero nella prima parte di stagione. E per certi versi l'inizio era stato anche piuttosto convincente, con le prestazioni interessanti contro Cagliari e Como, ma l'avventura di Fullkrug al Milan è stato totalmente piatta.
Il classe 1993 ha totalizzato appena 647 minuti ed un gol, segnato al Lecce a San Siro, davanti al "suo" pubblico. Troppo poco per guadagnarsi la conferma, considerando che il Milan aveva un'opzione di riscatto a una cifra bassa. Vuoi il cambio in panchina e in dirigenza, più un rendimento non all'altezza, alla fine quella tra Fullkrug e il Diavolo è stata una storia d'amore mai sbocciata.
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