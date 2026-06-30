Ibra contro Koeman: "Non ho riconosciuto l'Olanda che ammiro. Davvero inadeguato"

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Zlatan Ibrahimovic si è scagliato contro il CT olandese Ronald Koeman dopo l'eliminazione degli Orange ai Mondiali

Zlatan Ibrahimovic, opinionista Fox Sports ai Mondiali, non le ha mandate a dire dopo l'eliminazione dell'Olanda ai rigori contro il Marocco, facendo cadere le colpe principali sul tecnico Ronald Koeman: "Questa sconfitta è responsabilità di Koeman. Non ho riconosciuto l'Olanda che ammiro. Ha perso proponendo un calcio che non ha nulla a che vedere con l'identità degli Oranje e questo mi fa arrabbiare. Si può anche perdere, ma senza rinunciare ai propri principi, perché è proprio questo che definisce una squadra"

Successivamente Ibrahimovic ha proseguito nell'analisi in questi termini: "| giocatori erano chiaramente a disagio. Non avevano il controllo della partita, non riuscivano a rendersi pericolosi in attacco e la prestazione è stata disastrosa. Per me il principale responsabile è Koeman. Lo considero assolutamente inadeguato. Davvero inadeguato"