Amorim lo vuole e costa solo 3 milioni: Milan-Liberali, operazione ritorno?

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Dopo averlo dato via gratis un anno fa, il Milan, su indicazione di Amorim, starebbe pensando di riportare in rossonero Mattia Liberali

"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Liberali all'US Catanzaro 1929. Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali": con questo comunicato datato 8 agosto 2025 il Milan annunciava l'addio di Mattia Liberali, prodotto del settore giovanile rossonero che è passato a titolo gratuito al Catanzaro, con il Diavolo che però ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Circa un anno dopo si potrebbe prospettare un clamoroso ritorno.

LIBERALI TORNA AL MILAN? AMORIM LO VUOLE

Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, a spingere per il suo rientro in rossonero è soprattutto Ruben Amorim, il quale sarebbe molto curioso di allenare un talento come Liberali. Il neo tecnico rossonero è convinto che nel suo 3-4-2-1, in uno dei due posti alle spalle della prima punta, il giovane trequartista potrebbe fare grandi cose ed essere utile alla causa del Milan che nella prossima stagione avrà tante partite da giocare visto che parteciperà a tre competizioni (Serie A, Europa League Coppa Italia).

LIBERALI TORNA AL MILAN? COSTA POCO, MA CI SONO DUE PROBLEMI

Liberali ha una clausola da rescissoria da 6 milioni di euro, di cui tre andranno al Milan: se il club di via Aldo Rossi volesse riprenderlo, dovrebbe quindi pagare appena tre milioni di euro, una cifra davvero interessante per un talento come Mattia. I problemi sono principalmente due per il suo eventuale ritorno: prima di tutto la forte concorrenza visto che su di lui sono anche Como di Fabregas e il Sassuolo di Aquilani, suo allenatore quest'anno al Catanzaro. A questo si aggiungono poi i dubbi del giocatore sul progetto del Milan e su quello che è successo un anno fa quando non gli è stato rinnovato il contratto ed è stato dato via a zero.