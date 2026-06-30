Amorim lo vuole e costa solo 3 milioni: Milan-Liberali, operazione ritorno?
"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Liberali all'US Catanzaro 1929. Il Club ringrazia Mattia per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali": con questo comunicato datato 8 agosto 2025 il Milan annunciava l'addio di Mattia Liberali, prodotto del settore giovanile rossonero che è passato a titolo gratuito al Catanzaro, con il Diavolo che però ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Circa un anno dopo si potrebbe prospettare un clamoroso ritorno.
LIBERALI TORNA AL MILAN? AMORIM LO VUOLE
Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, a spingere per il suo rientro in rossonero è soprattutto Ruben Amorim, il quale sarebbe molto curioso di allenare un talento come Liberali. Il neo tecnico rossonero è convinto che nel suo 3-4-2-1, in uno dei due posti alle spalle della prima punta, il giovane trequartista potrebbe fare grandi cose ed essere utile alla causa del Milan che nella prossima stagione avrà tante partite da giocare visto che parteciperà a tre competizioni (Serie A, Europa League Coppa Italia).
LIBERALI TORNA AL MILAN? COSTA POCO, MA CI SONO DUE PROBLEMI
Liberali ha una clausola da rescissoria da 6 milioni di euro, di cui tre andranno al Milan: se il club di via Aldo Rossi volesse riprenderlo, dovrebbe quindi pagare appena tre milioni di euro, una cifra davvero interessante per un talento come Mattia. I problemi sono principalmente due per il suo eventuale ritorno: prima di tutto la forte concorrenza visto che su di lui sono anche Como di Fabregas e il Sassuolo di Aquilani, suo allenatore quest'anno al Catanzaro. A questo si aggiungono poi i dubbi del giocatore sul progetto del Milan e su quello che è successo un anno fa quando non gli è stato rinnovato il contratto ed è stato dato via a zero.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan