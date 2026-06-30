Marazzina esagera: "Se chiedi a 10 appassionati di indicare Ramos tra sei persone: 7 su 10 non lo sanno dire"

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Massimo Marazzina sembra contrario all'arrivo di Gonçalo Ramos al Milan per quelle cifre: non è un giocatore molto conosciuto

Gonçalo Ramos, tre stagioni al PSG in cui è stato capace di segnare 45 gol in 131 partite, contribuendo a vincere diversi titoli con un ruolo sì da comprimario ma con reti decisive, sarà il nuovo centravanti del Milan. Suo, per esempio, il gol che ha salvato la formazione parigina nella finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham. L'ex attaccante di Serie A Massimo Marazzina però non è convinto dell'acquisto, in particolare dell'investimento ritenuto troppo elevato rispetto al reale valore. Addirittura, intervenuto a Sportitalia, Marazzina ha praticamente dato a Ramos dello sconosciuto.

MARAZZINA ESAGERA, 7 APPASSIONATI SU 10 NON TI SANNO DIRE CHI È RAMOS

Massimo Marazzina ha parlato in questi termini dell'acquisto di Gonçalo Ramos, esagerando un po' sulla non celebrità dell'attaccante portoghese: "Il valore di Transfermarkt di Gonçalo Ramos era di 30 milioni… Se tu prendi un giocatore a 70 deve essere: primo, un titolare nella sua squadra di club; secondo, deve essere titolare in Nazionale; e se gli dai anche 7 milioni l’anno deve essere anche un giocatore di fama mondiale, deve essere conosciuto da tutti. Se tu fino a dieci giorni fa prendi la sua faccia e la metti insieme a quella di altre cinque persone normali e li vesti tutti uguali, chiedendo a dieci persone che amano il calcio di dire chi è Ramos: sette persone su dieci non te lo sanno indicare".