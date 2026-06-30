L'addio di Ramos al PSG: "Lascio una parte del mio cuore in questo club"

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Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, ha dedicato un toccante messaggio al suo ormai vecchio club, il Paris Saint-Germain

È arrivata in questi minuti l'ufficialità dell'acquisto di Gonçalo Ramos da parte del Milan. Il centravanti portoghese diventa il nuovo numero 9 del club rossonero, come ormai era noto da molti giorni. L'attaccante classe 2001 lascia così il PSG dopo tre stagioni in cui, pur con un ruolo spesso da comprimario ma talvolta anche da protagonista, si è tolto diverse soddisfazioni: 12 trofei di cui 2 Champions League sono lì a testimoniarlo. Direttamente dal ritiro del Portogallo in Florida, Ramos ha dedicato un messaggio su Instagram al suo oramai vecchio club.

RAMOS DÀ ADDIO AL PSG: IL SUO MESSAGGIO

Il toccante messaggio d'addio di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, al Paris Saint-Germain: "Oggi si conclude uno dei capitoli più significativi della mia carriera. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che porterò sempre con me. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due titoli di Champions League e diversi altri trofei, condividendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura. Desidero ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver celebrato ogni vittoria insieme a noi. Il vostro supporto è stato fondamentale per ognuno dei nostri successi. Oggi me ne vado, ma lascio una parte del mio cuore in questo club. Il PSG rimarrà sempre una casa per me, e custodirò l'orgoglio di aver contributo a scrivere un capitolo della sua storia. Grazie di tutto. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia"