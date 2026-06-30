Goncalo Ramos al Milan. Calamai: "Non credo risolverà tutti i problemi in attacco"

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Luca Calamai, su TMW Radio, ha parlato così proprio di Goncalo Ramos: "E' un ottimo giocatore, ma che sia il giocatore che mi accende..."

Il mercato del Milan continua a entrare nel vivo, ma il lavoro della società va ben oltre i nuovi acquisti. Mentre vengono portate avanti trattative per rinforzare la rosa, come quella che ha portato a Gonçalo Ramos, la dirigenza è impegnata anche nella pianificazione della prossima stagione, cercando il giusto equilibrio tra esperienza e prospettiva.

Tra possibili partenze, rinnovi e valorizzazione dei giovani talenti, il club è chiamato a prendere decisioni importanti che influenzeranno la composizione della squadra. L'obiettivo è costruire un gruppo solido, completo e competitivo in ogni reparto.

La società continua a monitorare il mercato con attenzione, valutando occasioni e mantenendo aperti i dialoghi con diversi club. Con molte settimane ancora a disposizione, non sono escluse ulteriori novità che potrebbero modificare il volto del Milan in vista dell'inizio della stagione.

Intanto Luca Calamai, su TMW Radio, ha parlato così proprio di Goncalo Ramos: "E' un ottimo giocatore, ma che sia il giocatore che mi accende...non credo risolverà tutti i problemi del Milan in attacco. Sono curioso di vederlo".