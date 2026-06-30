Avviso di garanzia per Bastoni: il calciatore indagato per prostituzione minorile

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Alessandro Bastoni è indagato dalla procura di Milano per prostituzione minorile: ha ricevuto oggi un avviso di garanzia

Il giocatore dell'Inter e della Nazionale italiana Alessandro Bastoni ha ricevuto nella giornata odierna un avviso di garanzia: è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il suo nome, spiega Repubblica, è legato all'inchiesta sulla "agenzia delle escort", società di Cinisello Balsamo che, stando alle accuse, organizzava serate e party "tutto incluso" per i clienti vip, soprattutto calciatori.

Bastoni è il primo calciatore indagato. L'ipotesi di reato nasce dal fatto che avrebbe avuto un rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne (17 anni). La vicenda è però da chiarire perché la ragazza, sentita come testimone, avrebbe detto che tra loro non c’è stato alcun rapporto. Ma dalle carte dell'inchiesta invece c'è traccia tangibile di quell'incontro. Un tuttofare dell'agenzia aveva messo in contatto - si evince dalle chat - il calciatore con la minorenne.

Secondo Repubblica la GDF avrebbe notificato atti per un invito a rendere sommarie informazioni ad altri tre giocatori che non sono indagati ma vengono chiamati esclusivamente in qualità di testimoni: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi.