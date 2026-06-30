Pedullà difende Ramos: "Sembra che il Milan abbia preso uno scappato di casa..."

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Alfredo Pedullà difende Gonçalo Ramos, che sarà il nuovo attaccante del Milan

Sta facendo molto discutere e parlare la valutazione di 75 milioni più bonus che il Milan ha accettato da parte del PSG per Gonçalo Ramos. Il centravanti protoghese, che è appena diventato il nuovo numero 9 del club rossonero, secondo più fonti poteva essere acquistato a una cifra minore rispetto a quella che verrà sborsata dalle casse di via Aldo Rossi. Un dibattito che ha posizioni diverse e da ognuno condivisibili o meno. Non bisogna mischiare però questo discorso con quello sul valore tecnico del giocatore che, pur giocando poco, è stato in grado di dimostrare. Questo lo sa anche Alfredo Pedullà che, in tal senso, ha preso le difese di Gonçalo Ramos.

PEDULLÀ DIFENDE GONCALO RAMOS AL MILAN

Nel corso della trasmissione di SportItalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato così l'operazione Gonçalo Ramos al Milan: "Sembra che il Milan con Gonçalo Ramos abbia preso uno scappato di casa… Per me non lo è. Il club è passato da un eccesso a un altro: prima aspettavano per spendere 20, adesso hanno fretta e spendono 70. Per me Gonçalo Ramos è un grande attaccante: sulle valutazioni possiamo anche parlarne ma per me in Serie A può fare 15/20 gol".