Endrick più forte dei social: "Molto riconoscente ad Ancelotti: sa sempre cosa fare"

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Endrick cambia l'inerzia della gara tra Brasile e Giappone: nel post gara il talento brasiliano elogia il suo CT Carlo Ancelotti

La relazione tra Endrick, giovane talento del Brasile, e Carlo Ancelotti, CT della Seleçao, è diventato virale in queste ultime settimane, generando tantissima ironia social. Il tema era il poco minutaggio concesso dall'allenatore di Reggiolo al suo giovane campione nel corso di questo Mondiale: prima del suo ingresso ieri all'intervallo, che ha cambiato l'inerzia della gara contro il Giappone, Endrick aveva giocato solamente 26 minuti contro Haiti e 8 contro la Scozia, non scendendo in campo all'esordio contro il Marocco. Dopo la vittoria di ieri, Endrick ha parlato e speso belle parole anche per Ancelotti.

ENDRICK, SONO MOLTO RICONOSCENTE AD ANCELOTTI

Le parole di Endrick, anche su Ancelotti, dopo la vittoria del Brasile sul Giappone: "Sono molto felice e grato a Dio, perché questi ultimi mesi sono stati incredibili. Non giocavo con continuità al Real Madrid e ho avuto la possibilità di andare a giocare altrove, e questo mi ha aiutato molto. Ringrazio il Lione, che mi ha accolto e mi ha permesso di esprimere il mio talento e di arrivare al Mondiale. Sono molto riconoscente al mister Ancelotti. Sa sempre cosa fare e legge perfettamente le partite. Oggi mi ha inserito a inizio secondo tempo per aiutare la squadra a cambiare l'inerzia del match e ottenere la vittoria. Sono entrato con la giusta mentalità e ho cercato di dare il mio contributo"