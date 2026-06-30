Biscardi su Goncalo Ramos al Milan: "E' eccessivo, però è necessario"

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Maurizio Biscardi, su TMW Radio, ha parlato così di Goncalo Ramos: "E' eccessivo, però è necessario. Perché il Milan..."

Il Milan continua a pianificare il proprio futuro attraverso un mercato ricco di valutazioni e strategie. Se da una parte arrivano rinforzi importanti come Gonçalo Ramos, dall'altra la società sta lavorando anche sulle possibili cessioni, sui rinnovi e sullo sviluppo dei giovani più promettenti.

La priorità è costruire una rosa completa, equilibrata e competitiva, capace di affrontare con continuità le sfide della stagione in Italia e in Europa. Per questo motivo la dirigenza segue con attenzione ogni opportunità disponibile.

Il mercato estivo è ancora nel vivo e non mancano i margini per ulteriori operazioni. Le prossime settimane saranno decisive per definire il volto definitivo del Milan. Intanto Maurizio Biscardi, su TMW Radio, ha parlato così di Goncalo Ramos: "E' eccessivo, però è necessario. Perché il Milan un altro anno fuori dalla Champions non se lo può permettere. E' un lusso necessario, che non può essere neanche l'unico. Il Milan non può più permettersi errori".