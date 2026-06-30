Mondiali, Maignan e Rabiot titolari in Francia-Svezia. Theo va in panchina
MilanNews.it
Queste le formazioni ufficiali di Francia-Svezia, match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale negli USA. Titolari i rossoneri Maignan e Rabiot, l'ex Milan Theo invece va in panchina.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembelé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps.
SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct. Potter.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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