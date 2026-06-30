Serafini su Ramos-Milan: "Il problema è che negli ultimi 12 anni i centravanti decenti sono stati Ibra e Giroud"

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Luca Serafini, su TMW Radio, ha parlato così proprio di Goncalo Ramos: "Le cifre sono inferiori a quelle strombazzate"

Il mercato del Milan procede con decisione e la dirigenza è impegnata su più fronti. Oltre agli acquisti destinati a rafforzare la prima squadra, come quello di Gonçalo Ramos, il club sta lavorando anche alla definizione della rosa attraverso rinnovi, possibili cessioni e valorizzazione dei giovani.

L'obiettivo principale resta quello di consegnare all'allenatore una squadra completa, competitiva e pronta ad affrontare sia il campionato sia gli impegni europei. Ogni operazione viene valutata con attenzione per garantire il giusto equilibrio all'interno dell'organico.

L'interesse attorno agli ultimi movimenti è elevato, ma il mercato non è ancora arrivato alla fase conclusiva. Le prossime settimane potranno quindi portare ulteriori novità prima dell'inizio della stagione. Intanto Luca Serafini, su TMW Radio, ha parlato così proprio di Goncalo Ramos: "Le cifre sono inferiori a quelle strombazzate, il problema è che negli ultimi 12 anni i centravanti decenti sono stati Ibra e Giroud. E' questo un esubero del PSG, che ha scoperto un altro tipo di gioco e non ha trovato spazio lì".