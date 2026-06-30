Salvio: "Gustavo Gomez era stato bollato come scarso ai tempi del Milan. Chissà chi è allora quella roccia contro cui va a sbattere ogni pallone"

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Fabrizio Salvio commenta la grande prestazione dell'ex rossonero Gustavo Gomez nella sfida tra Germania e Paraguay ai Mondiali di ieri sera

Nel Paraguay che ha clamorosamente eliminato la Germania ai Sedicesimi di finale dei Mondiali c'era anche Gustavo Gomez, vecchia conoscenza del calcio italiano e del Milan. Il difensore centrale era arrivato in rossonero durante l'estate 2016 ma non è mai riuscito a dire la sua a San Siro: dopo due anni è stato ceduto al Palmeira. In Brasile Gomez ha trovato la sua dimensione ed è uno dei leader della sua nazionale: la partita di ieri ne è un esempio chiarissimo. Fabrizio Salvio, giornalista di Sportweek, commenta così la prestazione dell'ex rossonero:

"Nel calcio non sono le bugie, ma le mezze verità ad avere le gambe corte. Gustavo Gomez era stato bollato come scarso ai tempi del Milan. Chissà chi è allora quella roccia contro cui va a sbattere ogni pallone che transita in area".