Buscaglia su Ramos al Milan: "Ha bisogno della titolarità"

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In collegamento su TMW Radio, Ricky Buscaglia ha parlato così proprio dell'affare Ramos-Milan: "Ha bisogno della titolarità

La dirigenza del Milan continua a lavorare intensamente sul mercato, con l'obiettivo di rafforzare la squadra ma anche di pianificare ogni aspetto della prossima stagione. Accanto agli acquisti, tra cui spicca Gonçalo Ramos, il club sta analizzando anche le possibili uscite, i rinnovi e il percorso di crescita dei giovani.

L'intenzione è costruire una rosa completa e ben distribuita in tutti i reparti, così da permettere all'allenatore di affrontare al meglio le competizioni nazionali e internazionali. Ogni opportunità viene valutata con attenzione, sia sul fronte delle entrate sia su quello delle cessioni.

Il mercato resta ancora aperto e il Milan potrebbe essere protagonista di ulteriori operazioni. Le prossime settimane saranno quindi decisive per comprendere quale sarà la fisionomia definitiva della squadra.

Intanto in collegamento su TMW Radio, Ricky Buscaglia ha parlato così proprio dell'affare Ramos-Milan: "Ha bisogno della titolarità, lo valuteremo ora. Le cifre lo fa il mercato, che toccherà cifre enormi quest'anno".