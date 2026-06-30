I dubbi di Impallomeni su Goncalo Ramos: "Perché si è arrivati a 75 mln? Non capisco..."

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Stefano Impallomeni, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così proprio dell'attaccante portoghese che arriverà dal PSG

Il Milan prosegue con determinazione il proprio lavoro sul mercato, ma le attenzioni della dirigenza non sono rivolte esclusivamente ai nuovi innesti. Accanto agli acquisti destinati a rafforzare la prima squadra, come quello di Gonçalo Ramos, il club sta definendo anche le strategie per affrontare al meglio la prossima stagione, puntando su una rosa completa e ben bilanciata. Tra possibili cessioni, rinnovi contrattuali e crescita dei giovani, i prossimi giorni saranno decisivi per delineare l'organico definitivo.

L'obiettivo resta quello di consegnare all'allenatore una squadra competitiva in ogni reparto, pronta ad affrontare con continuità gli impegni in Italia e in Europa. La società continua a valutare ogni opportunità, seguendo con attenzione il mercato e mantenendo vivi i contatti con diversi club sia per le operazioni in entrata sia per quelle in uscita.

L'interesse suscitato dagli ultimi movimenti conferma il clima di attesa attorno al Milan, ma la finestra di mercato è ancora aperta e può offrire nuovi sviluppi. Le prossime settimane saranno quindi fondamentali per comprendere le scelte finali della società e l'identità della squadra.

Intanto Stefano Impallomeni, in collegamento su TMW Radio, ha parlato così proprio dell'attaccante portoghese che arriverà dal PSG: "Perché si è arrivati a 75 mln? Non capisco...E' uno molto bravo, ma la spesa è eccessiva".