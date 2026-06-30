Impallomeni su Goncalo Ramos: "Il giocatore mi piace ma quella cifra no"

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Su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Goncalo Ramos: "Il giocatore mi piace ma quella cifra no"

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato, ma il lavoro della dirigenza non si limita ai nuovi acquisti. Parallelamente ai rinforzi della prima squadra, come l'arrivo di Goncalo Ramos, il club è impegnato nella definizione delle strategie che accompagneranno la prossima stagione, con particolare attenzione alla costruzione di una rosa equilibrata e competitiva. Tra possibili cessioni, rinnovi di contratto e valorizzazione dei giovani talenti, i prossimi giorni saranno decisivi per delineare il volto definitivo della squadra.

L’obiettivo è mettere a disposizione dell’allenatore un gruppo completo in ogni reparto, capace di affrontare gli impegni nazionali e internazionali con continuità. La società sta valutando ogni opportunità, monitorando il mercato e mantenendo aperti i contatti con diversi club per eventuali operazioni in entrata e in uscita.

La curiosità generata dagli ultimi movimenti rappresenta un segnale importante, ma il mercato è ancora lungo e può riservare ulteriori sorprese. Per questo motivo, le prossime settimane saranno fondamentali per capire quali saranno le ultime mosse del Milan e quale identità assumerà la squadra in vista dell’inizio della nuova stagione.

Intanto su TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così di Goncalo Ramos: "Il giocatore mi piace ma quella cifra no. Perché si è arrivati a 75 mln? Non capisco...E' uno molto bravo, ma la spesa è eccessiva".