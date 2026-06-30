Garbo su Goncalo Ramos: "Credo sia un buon giocatore, ma non vale quella cifra"

Garbo su Goncalo Ramos: "Credo sia un buon giocatore, ma non vale quella cifra"MilanNews.it
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Oggi alle 22:12News
di Federico Calabrese
aniele Garbo, in collegamento su TMW Radio, ha analizzato così l'imminente arrivo di Goncalo Ramos: "Credo sia un buon giocatore ma..."

Il Milan continua a lavorare intensamente sul mercato, con l'obiettivo di completare una rosa all'altezza delle ambizioni stagionali. L'arrivo di Gonçalo Ramos rappresenta uno dei tasselli del progetto, ma la dirigenza è concentrata anche su rinnovi, uscite e crescita dei giovani.

La costruzione della squadra passa attraverso una serie di valutazioni che riguardano ogni reparto, così da offrire all'allenatore un gruppo competitivo e ricco di alternative per affrontare tutti gli impegni.

Con il mercato ancora aperto, il Milan mantiene vivi i contatti con numerosi club per eventuali operazioni. I prossimi giorni saranno determinanti per capire quali saranno le ultime mosse della società.

Nel frattempo Daniele Garbo, in collegamento su TMW Radio, ha analizzato così l'imminente arrivo di Goncalo Ramos: "Credo sia un buon giocatore ma non valga quella cifra. Avrei preso due giocatori con quelle cifre".