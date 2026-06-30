I numeri di Gonçalo Ramos, nuovo attaccante rossonero

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Tutti i numeri e le statistiche di Gonçalo Ramos, ufficialmente un nuovo giocatore del Milan

Gonçalo Ramos, portoghese, classe 2001 è il nuovo attaccante del Milan. Arriva dai campioni d’Europa del PSG per una cifra record per le casse rossonere. Il nuovo centravanti ha firmato un contratto con la squadra di Cardinale fino al 30 giugno 2031 e probabilmente vestirà la maglia numero 9.

CHI È GONCALO RAMOS

Cresciuto nel settore giovanile dell’Olhanense, Ramos passa al Benfica dove diventa subito un beniamino dei tifosi lusitani, anche grazie alla gara del 15 gennaio 2023, quando con la sua doppietta diventa il giocatore più giovane a realizzare due reti nel derby di Lisbona. Pochi giorni dopo (2 aprile 2023) raggiunge quota 25 goal con la maglia dei lusitani, superando Eusebio e diventando il più giovane a tagliare questo traguardo.

GONCALO RAMOS, I NUMERI IN PORTOGALLO

Con la maglia del Benfica, Gonçalo Ramos disputa 106 gare con 41 goal, servendo 12 assist vincenti, con 16 cartellini gialli e 1 solo rosso (per doppia ammonizione in pieno recupero nella sfida di campionato del settembre 2022 contro il Vizela) per un totale di 6265’ minuti giocati.

GONCALO RAMOS, LE STATISTICHE IN FRANCIA

Arriva al PSG nell’estate 2023, dove praticamente vince tutto. In 131 match ufficiali, Gonçalo Ramos mette a segno 45 goal conditi anche da 10 assist, con soli 6 cartellini gialli e 1 rosso (la scorsa stagione nella sfida di aprile sul campo dell’Angers) per un totale di 5394’ minuti giocati.

GONCALO RAMOS, I NUMERI IN NAZIONALE

Con la maglia della nazionale portoghese, Gonçalo Ramos ha fatto il suo esordio nel 2022 e ha preso parte sia ai mondiali del Qatar che in quelli attuali. Sono 26 le presenze, con 10 goal e 3 assist, senza mai finire sulla lista dei cattivi.

GONCALO RAMOS, COLLEZIONE DI TROFEI

Gonçalo Ramos ha praticamente vinto di tutto soprattutto con la maglia del PSG. Con la maglia del Benfica ha trionfato nel campionato 2022/2023, mentre nelle tre stagioni in Francia ha vinto praticamente tutto: 3 campionati, 3 supercoppe, 2 coppa di Francia, 2 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e 1 Coppa Intercontinentale. Con la nazionale portoghese ha trionfato nella Nations League in Germania nel giugno 2025.

di Valentino Cesarini