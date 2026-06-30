Buscaglia su Ramos: "Con queste cifre prendevi Vlahovic a gennaio e il Milan andava in Champions"

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Ricky Buscaglia, su TMW Radio, ha parlato così di Goncalo Ramos: "Io penso ad Allegri. Con queste cifre prendevi..."

Il lavoro del Milan sul mercato non riguarda esclusivamente gli acquisti, ma coinvolge una pianificazione più ampia in vista della nuova stagione. Mentre vengono definiti innesti importanti come Gonçalo Ramos, la società continua a studiare le migliori soluzioni per costruire una rosa competitiva e ben equilibrata.

Tra possibili cessioni, rinnovi contrattuali e valorizzazione dei giovani, la dirigenza sta analizzando ogni scenario con l'obiettivo di garantire all'allenatore una squadra completa in ogni reparto. Le decisioni dei prossimi giorni saranno particolarmente importanti.

Parallelamente proseguono i contatti con altri club per cogliere eventuali occasioni di mercato. La finestra estiva è ancora lunga e potrebbe riservare ulteriori sviluppi prima dell'avvio della stagione. Intanto Ricky Buscaglia, su TMW Radio, ha parlato così di Goncalo Ramos: "Io penso ad Allegri. Con queste cifre prendevi Vlahovic a gennaio e il Milan andava in Champions".