Il Milan parla portoghese: Ramos sarà il settimo calciatore lusitano della storia rossonera

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Gonçalo Ramos, ufficializzato nella giornata di oggi come nuovo calciatore del Milan, sarà il settimo portoghese della storia rossonera

Il Milan ha tolto il velo dal segreto che più segreto non era: Gonçalo Ramos è il nuovo centravanti rossonero. Oggi è stata comunicata l'ufficialità dell'operazione con il Paris Saint-Germain. Il nuovo numero 9 milanista arriva alla corte di Ruben Amorim per un'operazione da record nella storia del Diavolo e si è legato fino al 2031, per ben cinque anni. E così con allenatore e centravanti lusitani - magari anche con altri innesti da qui a inizio settembre - il Milan parla sempre più portoghese.

RAMOS IL SETTIMO PORTOGHESE DELLA STORIA DEL MILAN

Gonçalo Ramos continua la tradizione di attaccanti portoghesi degli ultimi anni. Dopo André Silva nella stagione 2017/2018, Rafael Leao arrivato l'anno dopo e Joao Felix nel 2024/2025, ecco un altro calciatore offensivo lusitano. In totale Ramos sarà il settimo giocatore portoghese della storia del Milan. Di seguito tutti quelli che lo hanno preceduto ed erano parte in pianta stabile della prima squadra, ottenendo almeno una presenza. Negli ultimi anni ci sono stati altri portoghesi passati da Milanello, ma tutti solo a livello di Primavera e al massimo con qualche panchina: Ricardo Ferreira, Tiago Djalò e Tiago Dias.

1. Paulo Futre (1995/96)

2. Manuel Rui Costa (2001-2006)

3. Andrè Silva (2017-2018)

4. Diogo Dalot (2020-21)

5. Rafael Leao (2018 ad oggi)

6. Joao Felix (2024-25)

7. Gonçalo Ramos (dal 2026)