Borghi su Modric: "Quest'anno abbiamo vista in Serie A cosa sia il suo lirismo"
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Durante il podcast Centrocampo, Stefano Borghi si è preso un momento anche per parlare di Luka Modric, centrocampista del Milan e della Croazia.
Nel corso della nuova puntata del podcast "Centrocampo", il telecronista Stefano Borghi ha toccato diversi temi legati alla sua carriera e non solo, soffermandosi anche sul commento di un giocatore che l'anno scorso ha incatato la Serie A: Luka Modric. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Luka Modric, al di là del Pallone d'Oro 2018, e si parla quindi di un Pallone d'Oro nell'era dei due semi dei, anche quest'anno in Serie A abbiamo visto cosa sia il lirismo di Luka Modric".
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