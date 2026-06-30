Milan a caccia di un difensore. Romano: "Ci sono almeno tre nomi che i rossoneri stanno valutando con attenzione"

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In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha confermato quello anticipato ieri da Milannews.it, cioè che uno dei nomi che piacciono tanto al Milan per rinforzare la difesa è quello di Gonçalo Inacio, giocatore dello Sporting Lisbona: "Il Milan è al lavoro per dare un nuovo difensore centrale a Ruben Amorim. Sul nome di Antonio Silva ho detto che non risulta né l'accordo con il giocatore, né di una trattativa con il Benfica che ha fatto sapere di non aver avuto nessun contatto con i rossoneri. Il club portoghese è molto attento sul mercato e ha ottimi rapporti con l'agente del difensore Jorge Mendes, quindi se il Milan avesse avviato una trattativa per Antonio Silva, anche solo lato giocatore, il Benfica lo saprebbe al 100%. E invece non ha ricevuto nessuna informazione, mentre da parte del giocatore non ci sono stati contatti diretti. Dunque ad oggi non risulta che ci sia una trattativa in piedi tra Milan e Benfica per Antonio Silva.

Da quello che mi risulta nella lista del Milan e di Amorim ci sono i nomi di almeno tre difensori. Il Diavolo ha iniziato a scremare e un nome che va tenuto d'occhio è quello di Gonçalo Inacio. Non è l'unico nome che sta valutando il Milan, ma è uno di quei tre o quattro nomi che il club rossonero sta valutando con attenzione per rinforzare la difesa. Amorim lo conosce molto bene, quindi vedremo cosa succederà".