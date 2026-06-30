Milan, Amorim ha chiesto il ritorno di Liberali. Su di lui c'è anche il Como
MilanNews.it
Amorim è pazzo di Liberali e ha chiesto alla nuova dirigenza del Milan di riportarlo in rossonero. Attenzione però alla forte concorrenza del Como
Come anticipato ieri da Milannews.it e confermato questa mattina dal Corriere della Sera, Ruben Amorim è pazzo di Mattia Liberali e avrebbe chiesto ai dirigenti di via Aldo Rossi di riportarlo al Milan. Il giovane trequartista, su cui c'è anche il forte interesse del Como, ha lasciato l'estate scorso il Diavolo a zero e si è trasferito al Catanzaro dove è reduce da una grande stagione sotto la guida di Alberto Aquilani.
A voler il suo ritorno è soprattutto il neo allenatore milanista Amorim, il quale vede in lui l'identikit perfetto per il profilo di trequartista dietro la punta, uno dei due, da utilizzare nel nuovo Milan. Non sarà però facile convincere il giovane talento italiano visto quello che è successo un anno fa.
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