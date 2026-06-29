Calciomercato
MN - Difensore centrale: Amorim stravede per Gonçalo Inacio e Lisandro Martinez
MilanNews.it
Dopo l'attaccante il Milan vuole provare a stringere per il difensore accontentando ancora Amorim: Inacio e Martinez i profili che piacciono al tecnico
Dopo aver chiuso per l'attaccante - il centravanti scelto è Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain - il Milan è pronto a stringere anche per il difensore centrale. L'obiettivo è quello di portare a Milanello un altro profilo di livello importante che possa alzare ulteriormente il livello della rosa.
NUOVO DIFENSORE MILAN, I DESIDERI DI AMORIM
Apprende la redazione di MilanNews.it che mister Ruben Amorim stravede per due profili: Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e Lisandro Martinez del Manchester United. Il tecnico portoghese ha allenato entrambi e spera che uno dei due possa sbarcare in rossonero. Ci sono già stati contatti per entrambi.
di Antonio Vitiello.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Napoli, Manna: "Rabiot? No. Abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka. Siamo a posto così”
CalciomercatoMilan, tentativo in extremis per Liberali! Forte concorrenza del Como, decisione in settimana
Primo PianoIn arrivo il secondo colpo di mercato del Milan. Cardinale: 4 anni assurdi non si dimenticano facilmentedi Antonio Vitiello
Le più lette
1 In arrivo il secondo colpo di mercato del Milan. Cardinale: 4 anni assurdi non si dimenticano facilmente
3 Napoli, Manna: "Allegri è ancora tesserato col Milan, non penso che l'annuncio sarà questa settimana"
4 Amorim e il rapporto con Ratcliffe allo United: il tecnico non ha paura di essere "diretto" col proprietario
29/06 I mega business del mondiale: dai 4,6 milioni di spettatori negli stadi ai 17 miliardi di impression
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
Primo Piano
Calciomercato ufficialmente aperto. Ramos colma il vuoto attaccante ma non basta: dove deve intervenire Cardinale?
Pietro MazzaraPrimo PianoGonçalo Ramos: cifra record, l'inganno "della cadrega" e Jorge Mendes. La prevedibile strategia di Gerry e il ruolo di Amorim
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Milan, "Metodo Moneyball" e umanizzazione: la possibile soluzione
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com