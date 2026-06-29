Calciomercato MN - Difensore centrale: Amorim stravede per Gonçalo Inacio e Lisandro Martinez

vedi letture

Dopo l'attaccante il Milan vuole provare a stringere per il difensore accontentando ancora Amorim: Inacio e Martinez i profili che piacciono al tecnico

Dopo aver chiuso per l'attaccante - il centravanti scelto è Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain - il Milan è pronto a stringere anche per il difensore centrale. L'obiettivo è quello di portare a Milanello un altro profilo di livello importante che possa alzare ulteriormente il livello della rosa.

NUOVO DIFENSORE MILAN, I DESIDERI DI AMORIM

Apprende la redazione di MilanNews.it che mister Ruben Amorim stravede per due profili: Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona e Lisandro Martinez del Manchester United. Il tecnico portoghese ha allenato entrambi e spera che uno dei due possa sbarcare in rossonero. Ci sono già stati contatti per entrambi.

di Antonio Vitiello.