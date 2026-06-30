Milan, per la difesa spunta lo svincolato Stones del City: può essere un’opportunità
Dopo aver sistemato l'attacco con Gonçalo Ramos, la priorità del Milan e del suo allenatore Ruben Amorim è ora quella di rinforzare la difesa con un grande centrale. I nomi che vengono accostati al Diavolo sono tanti e tra questi c'è anche quello di John Stones che, come spiega questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, può essere un interessante opportunità visto che si libera a zero dopo dieci anni al Manchester City.
In questa stagione, il giocatore classe 1994 è stato particolarmente condizionato dagli infortuni che non gli hanno permesso di scendere in campo con regolarità: contando tutte le competizioni, Stones ha collezionato 18 presenze, di cui appena nove in Premier League e quattro in Champions League. Attualmente l'inglese è impegnato al Mondiale, dove ha giocato da titolare la prima partita dell'Inghilterra contro la Croazia.
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