Ordine svela: “Marotta spinge per Conte in Nazionale così non può andare da una competitor in Serie A”
Durante l'ultima puntata di QSVS, il collega Franco Ordine ha parlato del futuro commissario tecnico della nazionale. Queste le sue parole.
"Secondo i maliziosi, la chiusura del rapporto De Laurentiis-conte sarebbe stata indolore proprio in questa prospettiva. Vi ricorderete la famosa uscita preventiva di De Laurentiis che dice 'Se Antonio Conte vuole andare in nazionale per me può andare'. Sul piano politico capisci che se il nuovo presidente Malagò, eletto il 22 giugno, se alla fine del consiglio federale dovesse trovare bocciata la sua idea di ct Mancini, ha finito di fare il presidente federale. La Lega Serie A, con Marotta e De Laurentiis, spingono per Conte in Nazionale mentre Malagò vorrebbe Mancini. Se Conte non va in Nazionale e rimane libero, Marotta dice 'E se poi servisse a qualcun'altro?'
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