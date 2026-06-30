Quando Amorim diceva: "Le regole prevedono di non trattare i giocatori come bambini"

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Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Times la scorsa estate, quando era ancora l'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim parlava della sua idea di rapporto con i calciatori e dell'importanza di avere una società forte e organizzata alle spalle. Questo il suo pensiero:

"Penso che il cambiamento culturale sia più una questione che riguarda la società che l’allenatore. Non posso fare tutto da solo. Ma credo che siamo migliorati in ogni settore. Il reparto medico, l’alimentazione: abbiamo un nuovo chef, abbiamo nuove regole - e le regole prevedono di non trattare i giocatori come bambini. Hanno dei figli. Li tratto da adulti, ma ora devono rispettare delle regole. E questo può cambiare il modo in cui ci si allena. Se non ti alleni nel modo giusto, ho dei filmati da farti vedere. E te li mostro davanti a tutti. Sono sempre al comando".