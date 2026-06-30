Fabrizio Romano: "Ad oggi non risulta una trattativa per Antonio Silva"

vedi letture

Anche Fabrizio Romano si aggiunge al coro delle ultime ore: il Milan non è forte su Antonio Silva in questo momento. Queste le parle del giornalista sul difensore del Benfica ed il presunto interesse dei rossoneri:

“È stato scritto di tutto e di più, ma in realtà a me di Antonio Silva e il Milan in questo momento non risulta nulla di veramente serio o concreto. Sono stati dati addirittura dettagli su stipendio e contratto, di tutto e di più, ma innanzitutto il Benfica fa sapere da fonti ufficiali di non aver ricevuto neanche una chiamata dal Milan. Almeno fino ad oggi. Poi il Benfica ha offerto il rinnovo ad Antonio Silva già da un po’ di giorni. Il Benfica vorrebbe tenerlo. Per quanto riguarda il Milan, quando ti siedi con Mendes per parlare di Gonçalo Ramos, Mendes ha talmente tanti giocatori in scuderia che può capitare di parlare di un Casadò, parlare di un Antonio Silva. Ma a club importanti come il Milan di giocatori ne vengono proposti 200 a settimana. Poi andarli a prendere, trattare e tutto… Sono cose che non risultato. Ad oggi non risulta una trattativa per Antonio Silva”.