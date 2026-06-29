Anche Sky conferma: il Milan non è forte su Antonio Silva del Benfica

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Il Milan non è forte su Antonio Silva del Benfica: anche Sky conferma la nostra news di questa mattina

Anche Gianluca Di Marzio, intervenuto a Calciomercato - L'Originale, conferma la nostra notizia (clicca QUI) di questa mattina su Antonio Silva: non risulta che il Milan sia forte sul difensore centrale portoghese e soprattutto non risulta che il Benfica voglia venderlo: l'intenzione dei lusitani è quella di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2027.

Per il giornalista di Sky invece un giocatore che può essere l'ideale per Amorim è Trincao, chiaramente in un ruolo diverso. Nei due trequartisti dietro la punta ci sarà sicuramente Pulisic, e Trincao può essere uno di quei calciatori di fantasia che possono giocare in quel ruolo. Non c’è però ancora una trattativa, specifica Di Marzio.