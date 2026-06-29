Tomori non è più intoccabile: il Milan cerca una cessione utile

vedi letture

Fikayo Tomori non è certo di una permanenza in rossonero: difronte a un'offerta adeguata il Milan potrebbe anche cederlo

Il Milan dovrà ampliare il pacchetto difensivo rispetto alla scorsa stagione, anche perché la formazione di Ruben Amorim avrà una competizione europea in più da affrontare. L'eventuale arrivo di Antonio Silva potrebbe rappresentare uno sforzo importante in entrata, ma il mercato rossonero passerà anche - e soprattutto - dalle uscite.

Tra i nomi da monitorare c'è soprattutto quello di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, considerato per anni uno dei punti fermi della retroguardia milanista, oggi non sembra più avere una posizione così solida, anche se Amorim vorrebbe testarlo in raduno prima di prendere una decisione definitiva. Il club sta però facendo diverse valutazioni sul futuro dell'ex Chelsea, e potrebbe anche aprire a una cessione davanti a un'offerta adeguata.