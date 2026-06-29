Non solo Ramos e Silva: da Alajbegovic e Hjilmand, tutte le idee del Milan per completare la rosa

vedi letture

Non solo l'attaccante e il difensore: svelate tutte le idee del Milan e di Amorim per completare la rosa in vista della prossima stagione

Il mercato del Milan non si limiterà a Gonçalo Ramos e - forse - Antonio Silva, né tanto meno ai rapporti con Jorge Mendes. Il club rossonero dorà completare l'organico con altre operazioni, ma anche fare spazio con alcune cessioni. Tra i nomi in uscita restano caldi Fofana, Loftus-Cheek, Gimenez e naturalmente Leao, che peserà sicuramente tanto nelle valutazioni tecniche ed economiche del nuovo corso milanista.

IBRAHIMOVIC SPINGE PER ALAJBEGOVIC

In questa fase Zlatan Ibrahimovic sembra più concetrato sul suo ruolo da Analyst per i colleghi di Fox Sports che sul Milan, ma da Senior Advisor di Cardinale avrebbe già individuato un profilo molto interessante per rinforzare la rosa di Ruben Amorim. Stiamo parlando di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco, che a quanto pare avrebbe folgorato Ibrahimovic per via del suo talento, essendo il classe 2007 un giocatore di dribbling, fantasia e grande libertà offensiva. Il Milan avrebbe anche già mosso i primi passi per capire la situazione, con il Bayer Leverkusen che parte da una base d'asta di 25 milioni di euro.

HJULMAND SOGNO PER IL CENTROCAMPO

Tra un giocotore offensivo e l'altro, Ruben Amorim ha segnalato a Cardinale anche altri giocatori graditi, alcuni dei quali già allenati, Il primo nome è Morten Hjulmand, mediano danese ex Lecce, esploso allo Sporting Lisbona sotto al gestione tecnica del portoghese. Il problema, però, è il costo, dato che il club lusitano valuta Hjulmand almeno 50 milioni di euro. Per questo il Milan starebbe valutando anche alternative più economiche per la mediana come ad esempio Marc Casadò del Barcellona.