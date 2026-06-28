Calciomercato Ibra "pazzo" di Alajbegovic: "È nata una stella". E il Milan ci pensa...

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è rimasto impressionato da Kerim Alajbegovic che si sta mettendo in mostro al Mondiale. Il Milan lo osserva...

Kerim Alajbegovic, attaccante esterno classe 2007 del Bayer Leverkusen e della Bosnia, è una delle stelle che stanno emergendo al Mondiale. Il giovane talento, in gol contro il Qatar, sta ammaliando tutti, in particolare Zlatan Ibrahimovic, uno che non rimane impressionato facilmente, ma che è rimasto estasiato dalla rete segnata dall'attaccante esterno bosniaco: "La conclusione è stata bellissima, sì. La tecnica era perfetta, sì. Ma ciò che mi ha colpito è stata la fiducia prima del gol. Il modo in cui ha chiesto il pallone, il modo in cui ha fiutato il momento. I grandi giocatori non aspettano le occasioni. Le creano.

Tutti parlano del gol, ma per me il gol non è la cosa più grande - riporta sportmediaset.it -. La cosa più sorprendente è il suo coraggio. Un diciottenne ai Mondiali, sotto pressione, con milioni di persone che lo guardano, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Molti giovani giocatori hanno talento. Il talento è ovunque. Ma il talento senza personalità non serve a nulla. Quando ho guardato Kerim, non ho visto un giovane giocatore che sperava di fare una buona partita. Ho visto un giocatore che credeva di essere il migliore in campo".

IBRAHIMOVIC INCORONA ALAJBEGOVIC

Parole importanti quelle di Ibrahimovic che sanno incoronazione: "La gente dirà che questo è l'inizio della sua carriera. Forse. Ma se mantiene questa mentalità, questo gol sarà ricordato come il momento in cui il calcio ha realizzato chi è Kerim Alajbegović. I Mondiali sono il luogo dove nascono le stelle. Oggi, una nuova si è presentata".

IBRAHIMOVIC STREGATO DA ALAJBEGOVIC. E ORA IL MILAN CI PENSA

Non è un dipendente Milan, ma Ibrahimovic ha un peso importante nelle scelte del club di via Aldo Rossi. Proprio per questo attenzione al profilo del bosniaco che potrebbe diventare presto un obiettivo di mercato del Diavolo. Anche pechè rappresenta l'identikit dell'acquisto ideale secondo i criteri di RedBird: giovane, di talento e potenzialmente rivendibile. Lo svedese è pazzo di Alajbegovic, ma non è l'unico visto che diversi club hanno messo gli occhi su di lui, tra cui anche Roma e Atalanta.